Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 июня: главное

Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому здесь мы ничего не можем сказать, но мы с самого начала призывали к тому, чтобы военные решения проблемы были отброшены и чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государство, в данном случае на Иран. И чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами.