Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 июня: главное

Если Ирану и Израилю действительно удалось выйти на прекращение огня, это можно только приветствовать.
Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому здесь мы ничего не можем сказать, но мы с самого начала призывали к тому, чтобы военные решения проблемы были отброшены и чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государство, в данном случае на Иран. И чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами.
Кремль не может прогнозировать, что обмен ударами между Израилем и Ираном прекратился окончательно, поскольку не располагает деталями переговоров по прекращению огня.
Пока нет понимания, насколько сильно удары США отбросили реализацию иранской ядерной программы.
Четкая позиция России по конфликту на Ближнем Востоке получила высокую оценку в беседе Путина с Арагчи.
Тема иранского ответа на удары США не поднималась во время беседы президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Кремле накануне.
Аббас Арагчи не привозил Владимиру Путину письменного послания от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Устно же позиция обсуждалась.
Третьи страны хотят подпортить отношения России и Ирана.
Очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы подлить масло в огонь для того, чтобы подпортить отношения партнерские между Москвой и Тегераном. Это понятно.
Кремль назвал напрасным трудом все попытки убедить функционеров Североатлантического альянса в отсутствии у России планов нападения на членов НАТО.
НАТО и Европа идут по пути оголтелой милитаризации.
Саммит НАТО призван увеличить расходы до 5% ВВП стран-членов, для этого нужно «нарисовать монстра», на роль которого подходит РФ.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев твердо отстаивает свою точку зрения в том числе и в полемике с президентом США Дональдом Трампом. Взгляды российского политика для Москвы важнее.
24 июня Владимир Путин встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.
С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад, очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важная работа курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть, о чем поговорить.