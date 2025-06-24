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Bloomberg: США избегали ударов по ядерным реакторам Ирана

Эксперты оценили свежие спутниковые снимки ядерных объектов Ирана, которые были атакованы в ночь на 22 июня, и пришли к выводу, что США очень выборочно наносили удары, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Судя по снимкам, в Исфахане уцелели здания, в которых, предположительно, расположены три исследовательских ядерных реактора, говорится в статье. В последнем отчете МАГАТЭ также отсутствуют данные о повреждении трех реакторов, работавших в Исфаханском центре ядерных технологий и исследований.

В выходные Вашингтон заявил, что оценка окончательного ущерба иранским ядерным объектам займет некоторое время. В понедельник совет управляющих МАГАТЭ созвал экстренное заседание в Вене, чтобы обсудить продолжающиеся удары по ядерной программе Ирана.

По словам четырех высокопоставленных чиновников в Вене, по мере появления новых спутниковых снимков становится очевидно, что США намеренно оставили нетронутыми объекты в Исфахане.

Как утверждают эксперты в ядерной области, попадание в действующий ядерный реактор, даже такой «миниатюрный» и маломощный, как в Исфахане, может создать серьезный прецедент.

Иранские инженеры использовали исследовательские реакторы в Исфахане для изучения атомных реакций путем облучения различных материалов. Так называемый нейтронно-активационный анализ сыграл решающую роль в ранних попытках США создать ядерное оружие, но впоследствии он стал важен для промышленности и ядерной медицины.

Что касается завода по обогащению урана в Фордо, на воскресных снимках Maxar Technologies видны кратеры; возможно, обрушившиеся входы в туннели и отверстия на вершине горного хребта.

Как утверждает МАГАТЭ, экологические угрозы, вызванные атаками США и Израиля на ядерные объекты Ирана, пока остаются локализованными.

На прошлой неделе агентство предупредило, что прямое попадание в единственный действующий реактор Ирана в Бушере повлечет за собой «самые серьезные» последствия, поскольку приведет к «очень высокому выделению радиоактивности».

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