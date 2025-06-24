Bloomberg: США избегали ударов по ядерным реакторам Ирана

Судя по снимкам, в Исфахане уцелели здания, в которых, предположительно, расположены три исследовательских ядерных реактора, говорится в статье. В последнем отчете МАГАТЭ также отсутствуют данные о повреждении трех реакторов, работавших в Исфаханском центре ядерных технологий и исследований.