Bloomberg: США избегали ударов по ядерным реакторам Ирана

В выходные Вашингтон заявил, что оценка окончательного ущерба иранским ядерным объектам займет некоторое время. В понедельник совет управляющих МАГАТЭ созвал экстренное заседание в Вене, чтобы обсудить продолжающиеся удары по ядерной программе Ирана.
Как утверждают эксперты в ядерной области, попадание в действующий ядерный реактор, даже такой «миниатюрный» и маломощный, как в Исфахане, может создать серьезный прецедент.
Иранские инженеры использовали исследовательские реакторы в Исфахане для изучения атомных реакций путем облучения различных материалов. Так называемый нейтронно-активационный анализ сыграл решающую роль в ранних попытках США создать ядерное оружие, но впоследствии он стал важен для промышленности и ядерной медицины.
Что касается завода по обогащению урана в Фордо, на воскресных снимках Maxar Technologies видны кратеры; возможно, обрушившиеся входы в туннели и отверстия на вершине горного хребта.
На прошлой неделе агентство предупредило, что прямое попадание в единственный действующий реактор Ирана в Бушере повлечет за собой «самые серьезные» последствия, поскольку приведет к «очень высокому выделению радиоактивности».