NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном

Как утверждает издание, за несколько часов до заявления Трамп провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и иранскими представителями. Посредником выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
«Объявление, сделанное вскоре после 18.00 (01.00 мск)… застало врасплох даже некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа», — пишет New York Times.
По словам источника, к переговорам были подключены вице-президент США Джей Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, который в последние два месяца координировал усилия по ограничению иранской ядерной программы. Уточняется, что с Тегераном велись как прямые, так и косвенные контакты.
Также источник в администрации заявил, что именно удары США по иранским ядерным объектам в минувшую субботу «создали условия» для начала обсуждения перемирия.
Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции «Народ как лев», но и превзошёл их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.