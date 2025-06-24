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Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными»

ГААГА, 24 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными». Об этом он заявил на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

Источник: AP 2024

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — сказал Рютте. Он не пояснил, что он подразумевает под «серьезными переговорами», но признал, что это произойдет нескоро, «для этого еще потребуется время».

Генсек также повторил призыв к странам НАТО в массовом порядке инвестировать в расширение производства оружия на территории Украины, помимо военных поставок Киеву, якобы «чтобы подготовить Украину» к так называемым «серьезным переговорам».

Рютте также отметил, что с начала 2025 года европейские страны НАТО и Канада уже выделили Киеву €35 млрд поставки оружия, тогда как в течение всего 2024 года Киев получил оружия примерно на €50 млрд.

15 мая перед началом неформальной встречи глав МИД НАТО Рютте выразил «осторожный оптимизм» по поводу переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, но попытался возложить всю ответственность за результат на Москву.

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