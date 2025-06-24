Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными»

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — сказал Рютте. Он не пояснил, что он подразумевает под «серьезными переговорами», но признал, что это произойдет нескоро, «для этого еще потребуется время».