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Назначен постоянный координатор ООН в Казахстане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Саранго Раднаарагча из Монголии новым постоянным координатором ООН в Республике Казахстан. Назначение вступило в силу с 22 июня 2025 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Источник: kazakhstan.un.org

Саранго Раднаарагча обладает 25-летним обширным опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, включая руководство трансграничными инициативами, природоохранными проектами и политическим взаимодействием.

До назначения постоянным координатором ООН она занимала должность регионального советника по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), где успешно реорганизовала функции представителя ЕЭК ООН в нескольких страновых группах ООН. В этом качестве она также предоставляла целевые консультационные услуги и техническую экспертизу 17 странам-участницам программ ООН в Европе и Центральной Азии, способствуя выполнению ими конвенций, норм и стандартов ЕЭК ООН.

До прихода в ЕЭК ООН в 2014 году Саранго Раднаарагча работала старшим сотрудником в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, далее работала на различных должностях в ПРООН, ФАО, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях. В сферу ее компетенции входят анализ и разработка политики, трансграничное сотрудничество, создание партнерств, управление природными ресурсами на основе широкого участия, развитие потенциала и управление программами. Саранго Раднаарагча имеет степень магистра в области экологического менеджмента Университета Флиндерса, Австралия.

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