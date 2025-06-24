Назначен постоянный координатор ООН в Казахстане

Саранго Раднаарагча обладает 25-летним обширным опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, включая руководство трансграничными инициативами, природоохранными проектами и политическим взаимодействием.
До назначения постоянным координатором ООН она занимала должность регионального советника по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), где успешно реорганизовала функции представителя ЕЭК ООН в нескольких страновых группах ООН. В этом качестве она также предоставляла целевые консультационные услуги и техническую экспертизу 17 странам-участницам программ ООН в Европе и Центральной Азии, способствуя выполнению ими конвенций, норм и стандартов ЕЭК ООН.
До прихода в ЕЭК ООН в 2014 году Саранго Раднаарагча работала старшим сотрудником в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, далее работала на различных должностях в ПРООН, ФАО, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях. В сферу ее компетенции входят анализ и разработка политики, трансграничное сотрудничество, создание партнерств, управление природными ресурсами на основе широкого участия, развитие потенциала и управление программами. Саранго Раднаарагча имеет степень магистра в области экологического менеджмента Университета Флиндерса, Австралия.