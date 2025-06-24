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Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области Узбекистана 1—2 июля пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: «В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям». Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В его работе примут участие члены Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также представители Молодежных парламентов двух стран.

говорится в сообщении

Цель Форума — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

По итогам Форума примут итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективное продвижение совместных инициатив.