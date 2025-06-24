Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве

В его работе примут участие члены Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также представители Молодежных парламентов двух стран.
Цель Форума — дальнейшее углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в законотворческой деятельности и осуществлении парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
По итогам Форума примут итоговый документ, направленный на совершенствование правовых основ укрепления стратегического партнерства, расширения двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, а также эффективное продвижение совместных инициатив.