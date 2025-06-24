Парламентарии Узбекистана и Азербайджана встретятся на форуме в Хиве

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Хиве Хорезмской области Узбекистана 1—2 июля пройдет Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему: «В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям». Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.