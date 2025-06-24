Совбез Ирана подтвердил перемирие с Израилем

И автоматически за этим утверждением следует вопрос — а возможно ли в принципе государству средних по территории и численности населения параметрам создать современные высокотехнологичные вооруженные силы, обладающие всеми необходимыми для успешной вооруженной борьбы атрибутами (от орбитальной группировки космических аппаратов до стратегических бомбардировщиков), чтобы в случае необходимости вступить в войну с первыми державами этого мира и сражаться с ними на равных? Или все это будет для подобных стран пустая трата немногочисленных ресурсов и наилучший выход из такой ситуации примкнуть к одному из военных блоков и сдать часть своего суверенитета сюзерену? Вопрос, однако, более чем дискуссионный.