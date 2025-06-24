Представитель МИД РФ также отметил рост военных расходов альянса, указав, что уже сейчас 32 страны НАТО выделяют на оборону больше, чем остальные 163 государства мира, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию. Агрессивное военное планирование вместе внешнеполитическим давлением угрожают международной стабильности и могут повлечь резкие и непреднамеренные эскалации.