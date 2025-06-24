Дипломат подчеркнул, что альянс в своих стратегических документах продолжает называть Россию «прямой и непосредственной угрозой».
Представитель МИД РФ также отметил рост военных расходов альянса, указав, что уже сейчас 32 страны НАТО выделяют на оборону больше, чем остальные 163 государства мира, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию. Агрессивное военное планирование вместе внешнеполитическим давлением угрожают международной стабильности и могут повлечь резкие и непреднамеренные эскалации.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО продолжают идти по пути оголтелой милитаризации. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание генсека альянса о российской угрозе. Ранее 9 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готовиться к конфликту с РФ «в течение трех-пяти лет».
Саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 25 июня. Ключевыми вопросами станут проблемы сдерживания и обороны. Особое внимание участники уделят инициативе по увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% от их ВВП.