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МИД: особых надежд на саммит НАТО нет

Россия не ожидает значимых результатов от саммита НАТО, который стартует 24 июня. Как сообщил «Ведомостям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, Москва считает, что альянс продолжает курс на военное превосходство и сдерживание России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ожиданий никаких. Понятно, что НАТО двигается по уже определенному пути достижения глобальной гегемонии, военного превосходства во всех операционных средах», — цитируют Грушко «Ведомости».

Дипломат подчеркнул, что альянс в своих стратегических документах продолжает называть Россию «прямой и непосредственной угрозой».

Представитель МИД РФ также отметил рост военных расходов альянса, указав, что уже сейчас 32 страны НАТО выделяют на оборону больше, чем остальные 163 государства мира, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию. Агрессивное военное планирование вместе внешнеполитическим давлением угрожают международной стабильности и могут повлечь резкие и непреднамеренные эскалации.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО продолжают идти по пути оголтелой милитаризации. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание генсека альянса о российской угрозе. Ранее 9 июня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет готовиться к конфликту с РФ «в течение трех-пяти лет».

Саммит НАТО состоится в Гааге с 24 по 25 июня. Ключевыми вопросами станут проблемы сдерживания и обороны. Особое внимание участники уделят инициативе по увеличению оборонных расходов стран альянса до 5% от их ВВП.

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