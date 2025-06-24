Зеленский заявил, что должен быть президентом до конца конфликта

Владимир Зеленский вновь заявил, что не собирается покидать свой пост. Он назвал себя самым опытным человеком, который может руководить Украиной до завершения конфликта. Накануне глава его офиса Андрей Ермак призвал Зеленского выдвигаться на второй срок — на выборах, которые состоятся только после отмены военного положения. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что украинские власти уже готовятся к новым президентским и парламентским выборам — но делают это «тихонько».