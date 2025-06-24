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Президент РК встретился с гендиректором швейцарской компании Glencore

На встрече Главы государства с генеральным директором швейцарской компании Glencore Гэри Нейглом были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества по расширению местного содержания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Также были обсуждены планы по дальнейшей реализации совместных проектов в горно-металлургической и энергетической отраслях.

Glencore является владельцем пакета акций горнорудной компании «Казцинк», входящие в состав которой предприятия находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.

Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

На полях заседания состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия.

Кроме того, Глава государства обсудил с президентом Philip Morris International по СНГ и Центральной Азии Марко Мариотти вопросы инвестиционного взаимодействия.

Также Президент встретился с главным исполнительным директором по работе с клиентами Citi Bank Дэвида Ливингстона и подчеркнул, что банк уже более 30 лет является проверенным временем партнером Казахстана.