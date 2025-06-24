Bloomberg: испанский премьер Санчес и Рютте поспорили накануне саммита НАТО

Согласно статье, накануне встречи в Гааге, которая стартует во вторник, 24 июня, ситуация вышла из-под контроля. Европейские чиновники выразили раздражение по поводу позиции Санчеса и напомнили ему, что первостепенная задача членов НАТО на саммите — поддержать обещанное увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.
Для Рютте риск заключается в том, что президент США Дональд Трамп, который уже попытался образумить «печально известную» Испанию, увидит, что разногласия в НАТО проявились в открытую, и получит повод покинуть саммит.
Непримиримость Испании в отношении расходов на оборону может привести к путанице во взглядах. «Испания считает, что им достаточно направить на оборону 2,1% ВВП. Однако НАТО абсолютно убеждена, что Испании придется потратить на эти цели 3,5% ВВП», — заявил Рютте в понедельник.
По его словам, Словакия может удовлетворить требования альянса не повышая расходы до требуемых 5% ВВП.
Позднее стало известно, что все страны — члены НАТО все же согласилась с новыми целями по расходам на оборону после того, как Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% расходов пойдут на оборонные нужды, а оставшиеся 1,5% — на развитие инфраструктуры и промышленности, связанных с обороной и безопасностью.
Тем самым Рютте, дебютирующий на саммите НАТО и заинтересованный в его беспроблемном проведении, обеспечил Испании «гибкость», чтобы она могла «определить свой собственный суверенный путь для достижения целей по наращиванию (военного) потенциала».