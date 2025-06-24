Bloomberg: испанский премьер Санчес и Рютте поспорили накануне саммита НАТО

Позднее стало известно, что все страны — члены НАТО все же согласилась с новыми целями по расходам на оборону после того, как Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% расходов пойдут на оборонные нужды, а оставшиеся 1,5% — на развитие инфраструктуры и промышленности, связанных с обороной и безопасностью.