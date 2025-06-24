Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: испанский премьер Санчес и Рютте поспорили накануне саммита НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте хочет провести очередной саммит гладко ради будущего выживания альянса, однако два члена НАТО могут сорвать его, считает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, накануне встречи в Гааге, которая стартует во вторник, 24 июня, ситуация вышла из-под контроля. Европейские чиновники выразили раздражение по поводу позиции Санчеса и напомнили ему, что первостепенная задача членов НАТО на саммите — поддержать обещанное увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

Рютте должен удержать Испанию в узде и одновременно не позволить другим странам, таким как Словакия, публично выразить свое несогласие с другими членами альянса.

Для Рютте риск заключается в том, что президент США Дональд Трамп, который уже попытался образумить «печально известную» Испанию, увидит, что разногласия в НАТО проявились в открытую, и получит повод покинуть саммит.

Непримиримость Испании в отношении расходов на оборону может привести к путанице во взглядах. «Испания считает, что им достаточно направить на оборону 2,1% ВВП. Однако НАТО абсолютно убеждена, что Испании придется потратить на эти цели 3,5% ВВП», — заявил Рютте в понедельник.

Кроме того, вчера к Санчему присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что его страна теперь также оставляет за собой право решать, как быстро и на сколько она увеличит свой оборонный бюджет.

По его словам, Словакия может удовлетворить требования альянса не повышая расходы до требуемых 5% ВВП.

Позднее стало известно, что все страны — члены НАТО все же согласилась с новыми целями по расходам на оборону после того, как Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% расходов пойдут на оборонные нужды, а оставшиеся 1,5% — на развитие инфраструктуры и промышленности, связанных с обороной и безопасностью.

Тем самым Рютте, дебютирующий на саммите НАТО и заинтересованный в его беспроблемном проведении, обеспечил Испании «гибкость», чтобы она могла «определить свой собственный суверенный путь для достижения целей по наращиванию (военного) потенциала».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше