Telegraph: Европа может разместить миллионы мин вдоль границы с Россией

Газета напоминает, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Теперь все эти страны должны официально уведомить о своем решении ООН, что позволит им производить, складировать и использовать наземные мины на своей территории. По данным издания, военные стратеги стран уже просчитывают, какие именно участки приграничных территорий будут заминированы в случае конфликта.