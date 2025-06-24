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Telegraph: Европа может разместить миллионы мин вдоль границы с Россией

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Пять стран НАТО, а именно Прибалтика, а также Польша и Финляндия, готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, тем самым создав в Европе новый железный занавес. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Источник: AP 2024

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши над Европой опустится новый “железный занавес”. Каждая страна НАТО вдоль этой линии решила, что сдерживание российского вторжения требует принятия оборонительных мер, которые ранее считались немыслимыми. В случае необходимости они засеют тихие сосновые леса и березовые рощи вдоль своих границ миллионами мин», — утверждает издание.

Газета напоминает, что Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Теперь все эти страны должны официально уведомить о своем решении ООН, что позволит им производить, складировать и использовать наземные мины на своей территории. По данным издания, военные стратеги стран уже просчитывают, какие именно участки приграничных территорий будут заминированы в случае конфликта.

В качестве примера издание приводит ситуацию в Литве. Власти прибалтийской республики планируют тратить 5,5% ВВП на оборону и выделили €800 млн на производство противотанковых и противопехотных мин. Депутат Сейма Литвы, а ранее глава оборонного ведомства страны, Лауринас Касчюнас сообщил газете, что разработал план отражения возможной атаки на республику, который предполагает создание целой системы обороны. В такую систему должны войти мины, противотанковые заграждения, беспилотники и дальнобойное оружие.

По утверждению Касчюнаса, Литва будет производить мины самостоятельно — их потребуется «сотни тысяч». В мирное время, отмечает политик, для обеспечения безопасности мирных жителей, они будут без установки храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о том, что Россия собирается напасть на страны Европы и НАТО.

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