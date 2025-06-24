Трамп: Иран и Израиль нарушили перемирие

«Они (иранцы.— ''Ъ'') нарушили (перемирие.— ''Ъ''), но Израиль сделал то же самое. Я недоволен Израилем», — сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО (цитата по AP). Он также заявил, что иранская ядерная программа уничтожена и восстановить ее Иран не сможет.