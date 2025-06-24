WSJ: Россия «оказала Ирану холодный прием» после атаки Израиля

Теперь же, пишет издание, спустя более недели с начала обстрелов территории Ирана Израилем и авиаударов США по ядерному объекту Фордо, от этого стратегического партнерства «мало толку». В ходе вчерашней встречи с Аббасом Аракчи президент РФ, как пишет WSJ, «с каменным лицом» дал оценку американским ударам, назвав их неоправданными и неспровоцированными, и сказал, что Россия хочет помочь иранскому народу. При этом Владимир Путин, указывает издание, «не заикнулся о военной помощи», а предложил обсудить возможный выход из конфликта.