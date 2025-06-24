В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей

Он призван обеспечивать бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене и растущей геополитической напряженности, а также оказывать всестороннюю поддержку национальным перевозчикам и предпринимателям в этом процессе.
«Оперативный штаб» сформировали из представителей:
министерства транспорта;
министерства инвестиций и внешней торговли;
Таможенного комитета;
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ);
других причастных ведомств.
«Для приема обращений и предложений по вопросам международных перевозок короткий номер телефона доверия Министерства транспорта 1167 переведен на круглосуточный режим работы», — говорится в сообщении.
Также в мессенджере Telegram запущен бот.