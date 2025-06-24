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В РУз на фоне геополитической напряженности создали специальный штаб для предпринимателей

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Узбекистане начал работу «оперативный штаб» по оказанию комплексной помощи национальным перевозчикам и предпринимателям, сообщили в Минтрансе.

Источник: Sputnik.uz

Он призван обеспечивать бесперебойность экспортных и импортных грузоперевозок в условиях стремительно меняющейся ситуации на международной арене и растущей геополитической напряженности, а также оказывать всестороннюю поддержку национальным перевозчикам и предпринимателям в этом процессе.

«Оперативный штаб» сформировали из представителей:

министерства транспорта;

министерства инвестиций и внешней торговли;

Таможенного комитета;

Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ);

других причастных ведомств.

«Для приема обращений и предложений по вопросам международных перевозок короткий номер телефона доверия Министерства транспорта 1167 переведен на круглосуточный режим работы», — говорится в сообщении.

Также в мессенджере Telegram запущен бот.