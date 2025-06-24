Делегация Ирана примет участие в IV Евразийском форуме в Минске

Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. В нем примут участие также руководители крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, главы госорганов стран ЕАЭС, руководители и члены правительств третьих стран, представители международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках союза. Программа форума станет насыщенной.
Сформированы 25 основных сессий. Это и панельные заседания, и круглые столы, и бизнес-диалоги. Кроме того, шестой блок форума объединяет 10 мероприятий, которые будут проводиться на полях форума. Они посвящены самым разным темам и нацелены на развитие всех направлений союзного строительства.
Как отметил министр, на сегодняшний день зарегистрировано для участия в форуме более 2700 участников.
Это участники, которые будут участвовать в форуме здесь, в Минске, в Международном выставочном центре, а также те, которые будут подключаться и по видеосвязи. Форум уже насчитывает 288 спикеров и участников дискуссий из 26 стран мира.
Делегацию Ирана ждут в Минске
Ожидается, что, несмотря на военно-политическую обстановку, которая сложилась в регионе, в IV Евразийском форуме примет участие делегация Ирана.
Мы ожидаем участия представителей Ирана на самом высоком уровне. По информации на вчера, свое участие подтвердил президент Ирана и участие в Высшем Евразийском экономическом совете.
По его словам, ожидается министр промышленности, рудников и торговли Исламской республики Иран, министр транспорта, руководитель организации по содействию экспорта и многочисленные представители различных ведомств страны, которые традиционно участвуют в наших мероприятиях.
Ирану присвоен статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе в декабре 2024 года. Решение об этом подписали лидеры стран ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Ленинградской области Российской Федерации.