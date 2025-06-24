Мерц уверен, что США пойдут по пути усиления санкций против России

«На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути», — заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО.