Немецкий канцлер заявил, что на предстоящем Европейском совете в Брюсселе планируется запустить 18-й пакет санкций против России.
«На саммите G7 и во время моего предыдущего визита в Вашингтон я особо выступал за то, чтобы США также усилили свои санкции против России. Это способствовало бы прекращению смертей, к чему призывает президент США Дональд Трамп и к чему мы все стремимся. Я по-прежнему уверен, что американское правительство также пойдет по этому пути», — заявил Мерц в ходе правительственного заявления перед бундестагом в преддверии саммита НАТО.
Трансляция велась на сайте бундестага.
Ранее на полях саммита G7 в Канаде американский президент Дональд Трамп, комментируя отказ вводить санкции против России, заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в «огромные» суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп подчеркнул, что власти Евросоюза сами до сих пор не ввели новые санкции против России. Он также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.