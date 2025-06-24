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СМИ: жители Хоккайдо призвали остановить первые в Японии учения с ракетами

Японская армия во вторник впервые провела на полигоне Сидзунаи на острове Хоккайдо испытательный пуск ракеты малой дальности класса «земля-корабль» Type 88. Жители самого северного острова Японии выступили против ракетных учений, пишет местные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

До сих пор Япония проводила ракетные испытания за рубежом, в том числе на территории США и Австралии, так как запуски таких ракет в Японии считались небезопасными.

По словам официальных лиц, во вторник в учебных стрельбах 1-й артиллерийской бригады сухопутных Сил самообороны Японии приняли участие около 300 солдат, которые обстреляли беспилотный катер ракетами Type 88 примерно в 40 километрах от южного побережья Хоккайдо, сообщает 13 News.

Согласно изданию, испытание было проведено в связи с тем, что Япония в последнее время начала наращивать военную мощь, чтобы в случае конфликта с Китаем иметь возможности для нанесения ответного удара.

Токио сообщил, что с конца 2025 года развернет крылатые ракеты большой дальности, в том числе американские Tomohawk.

Ранее представители шести общественных организаций Хоккайдо призвали Министерство обороны Японии отказаться от учений с использованием противокорабельных ракет, сообщила местная телекомпания HTB News. «Это не что иное, как провокация. Она может привести к тому, что Япония станет одной из сторон военного конфликта. Укреплением сил сдерживания войны не избежать», — считают представители общественных организаций.