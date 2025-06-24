СМИ: жители Хоккайдо призвали остановить первые в Японии учения с ракетами

До сих пор Япония проводила ракетные испытания за рубежом, в том числе на территории США и Австралии, так как запуски таких ракет в Японии считались небезопасными.

По словам официальных лиц, во вторник в учебных стрельбах 1-й артиллерийской бригады сухопутных Сил самообороны Японии приняли участие около 300 солдат, которые обстреляли беспилотный катер ракетами Type 88 примерно в 40 километрах от южного побережья Хоккайдо, сообщает 13 News.

Согласно изданию, испытание было проведено в связи с тем, что Япония в последнее время начала наращивать военную мощь, чтобы в случае конфликта с Китаем иметь возможности для нанесения ответного удара.