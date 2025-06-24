Эксперт оценил, кто выходит победителем из конфликта на Ближнем Востоке

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о перемирии. Согласно его заявлению, сначала иранская сторона прекратит боевые действия, а спустя 12 часов — израильская. Позднее иранский Совет национальной безопасности подтвердил согласие на прекращение огня, отметив при этом, что «вынудил еврейское государство признать поражение».
«У меня есть ощущение, что Иран принудили к миру. Все это выглядит как договорняк. Вспомним вчерашнюю атаку Тегерана на американские базы. Иран ударил по базе в Катаре, заранее предупредив о ней США, в результате чего все ракеты были сбиты. Ударили по базе в Ираке, но результатов тоже никаких. Такое впечатление, что Иран проводит ритуальные действия, но реально ответить не может», — прокомментировал Юрий Светов ситуацию на Ближнем Востоке в интервью «Инфо24».
По мнению политолога, очередной виток ирано-израильского противостояния, который начался 13 июня, выявил слабость Тегерана. Эксперт считает, что неспособность Ирана дать отпор Израилю и США позволила Тель-Авиву выйти победителем из этого конфликта. «На мой взгляд, Иран оказался не таким сильным государством, каким его видели. Казалось, что Тегеран навязывает свою волю и диктует условия всему Ближнему Востоку, но 13 июня все это перечеркнуло», — отметил Светов.
Утром 24 июня Иран запустил ракеты по израильскому городу Хайфа и авиабазе Рамат-Давид. В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран нарушил перемирие, и приказал нанести ответные удары по территории Ирана. Дональд Трамп выразил недовольство Ираном и Израилем, заявив, что обе стороны нарушили режим прекращения огня.