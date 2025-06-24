Эксперт оценил, кто выходит победителем из конфликта на Ближнем Востоке

«У меня есть ощущение, что Иран принудили к миру. Все это выглядит как договорняк. Вспомним вчерашнюю атаку Тегерана на американские базы. Иран ударил по базе в Катаре, заранее предупредив о ней США, в результате чего все ракеты были сбиты. Ударили по базе в Ираке, но результатов тоже никаких. Такое впечатление, что Иран проводит ритуальные действия, но реально ответить не может», — прокомментировал Юрий Светов ситуацию на Ближнем Востоке в интервью «Инфо24».