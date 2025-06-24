Денис Паслер назначил мэра в свердловском городе: его предшественника арестовали по подозрению в коррупции

Андрей Клименко уже руководил Артемовским с 2010 по 2011 год. Бывшего главу муниципалитета Константина Трофимова подозревают в получении взятки на сумму около 4 млн рублей от главы местного МУПа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и возможность прикрыть глаза на недочеты. Кроме того, следствие установило, что в 2022 году Трофимов получил от одной из управляющих компаний взятку в виде водонагревателя.