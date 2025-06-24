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Денис Паслер назначил мэра в свердловском городе: его предшественника арестовали по подозрению в коррупции

АРТЕМОВСКИЙ, 24 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Свердловской области назначил исполняющим обязанности главы Артемовского Андрея Клименко. Прежний мэр Константин Трофимов находится под следствием по подозрению в получении крупной взятки.

«Паслер одним из первых руководителей субъектов использовал поправки № 33-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”, которые были приняты на днях. Изменения позволяют главам регионов самостоятельно назначать врио глав муниципалитетов в случае их досрочного отрешения от должности», — пишет ЕАН.

Андрей Клименко уже руководил Артемовским с 2010 по 2011 год. Бывшего главу муниципалитета Константина Трофимова подозревают в получении взятки на сумму около 4 млн рублей от главы местного МУПа «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и возможность прикрыть глаза на недочеты. Кроме того, следствие установило, что в 2022 году Трофимов получил от одной из управляющих компаний взятку в виде водонагревателя.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.