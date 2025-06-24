Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь встретился с главой минстроя России Иреком Файзуллиным

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и министр строительства России Ирек Файзуллин обсудили ключевые инфраструктурные проекты региона. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: соцсети

В ходе встречи стороны осмотрели строящийся многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Труд». Объект, включающий беговые дорожки, секторы для прыжков, зоны атлетической подготовки, игровые площадки и трибуны на 1000 мест, планируется сдать в августе 2027 года. Слюсарь назвал его важным для развивающегося района.

Файзуллину представили проект второго этапа Западной хорды протяженностью 7,5 км. Этот участок замыкает Ростовское транспортное кольцо, его главная цель — вывести транзитный поток из города.

Также обсуждался план реконструкции ростовских очистных сооружений. Модернизация должна увеличить мощности и повысить качество очистки сточных вод. На эти цели требуется около 19 млрд рублей, которые рассчитывают получить из федерального бюджета.

Министр также ознакомился с проектом комплексного развития территории микрорайона «Левобережье», где завершается строительство школы на 1100 мест. В планах — возведение двух детских садов, спортивных площадок и поликлиники для обеспечения социальной инфраструктурой в шаговой доступности.