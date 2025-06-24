Юрий Слюсарь встретился с главой минстроя России Иреком Файзуллиным

В ходе встречи стороны осмотрели строящийся многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Труд». Объект, включающий беговые дорожки, секторы для прыжков, зоны атлетической подготовки, игровые площадки и трибуны на 1000 мест, планируется сдать в августе 2027 года. Слюсарь назвал его важным для развивающегося района.