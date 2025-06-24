Юрий Слюсарь встретился с главой минстроя России Иреком Файзуллиным

В ходе встречи стороны осмотрели строящийся многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Труд». Объект, включающий беговые дорожки, секторы для прыжков, зоны атлетической подготовки, игровые площадки и трибуны на 1000 мест, планируется сдать в августе 2027 года. Слюсарь назвал его важным для развивающегося района.
Файзуллину представили проект второго этапа Западной хорды протяженностью 7,5 км. Этот участок замыкает Ростовское транспортное кольцо, его главная цель — вывести транзитный поток из города.
Также обсуждался план реконструкции ростовских очистных сооружений. Модернизация должна увеличить мощности и повысить качество очистки сточных вод. На эти цели требуется около 19 млрд рублей, которые рассчитывают получить из федерального бюджета.
Министр также ознакомился с проектом комплексного развития территории микрорайона «Левобережье», где завершается строительство школы на 1100 мест. В планах — возведение двух детских садов, спортивных площадок и поликлиники для обеспечения социальной инфраструктурой в шаговой доступности.