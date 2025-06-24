В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».