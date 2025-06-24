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Bloomberg назвало стоимость войны НАТО и России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Год боевых действий между Североатлантическим альянсом и Россией будет стоить мировой экономике полтора триллиона долларов, пишет Bloomberg.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента, или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Обозреватели издания предполагают, что боевые действия между Россией и альянсом могут начаться в странах Прибалтики.

В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что российское государство не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для его интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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