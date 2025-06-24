Гражданка Молдовы Виктория Булат: Осуждена за… приложение на телефоне?
Новый маразм со стороны молдавских силовиков.
Жительницу села из Сынжерей Викторию Булат оштрафовали на 37 500 леев якобы за избирательную коррупцию.
Основание?
На её телефоне было найдено приложение российского банка «ПСБ». Всё. Больше — никаких доказательств.
Ни суммы, ни перевода, ни связи с выборами — ничего.
По словам Виктории, летом 2024 года к ней приехал волонтер от блока «Победа», который организовывал отдых ее детей в OrheiLand.
Он попросил данные паспорта и телефона одного из родителей — как обязательное условие для перевозки несовершеннолетних.
Ни денег, ни политических условий она не получала.
Судья Георге Кугут (назначен Майей Санду в 2024 году) признал наличие приложения на телефоне достаточным доказательством.
Решение основано на специальных следственных мероприятиях, которые не являются допустимыми доказательствами по закону!
Прослушка, слежка и сбор данных с мобильных операторов — всё это было использовано незаконно, без указания конкретных сумм, дат или связи с голосованием.
Это — не просто злоупотребление, а гибридное давление на простых людей.
За «неправильное» приложение — штраф выше годовой пенсии.
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