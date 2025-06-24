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В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес переговоров по Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «Ленте.ру» оценил слова генерального серетаря НАТО Марка Рютте о несерьезности переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Источник: РИА "Новости"

НАТО продолжает навязывать Украине войну до последнего украинца. Они говорят о возможности переговоров то с позиции силы, то с сильных позиций Украины, когда она будет совершать очередные террористические акции, если она будет громить Вооруженные силы России, тогда они могут вести переговоры. В противном случае эти переговоры не устраивают Европу.

Алексей Чепа
первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (цитата по «Ленте.ру»)

Ранее генсек НАТО заявил Reuters, что переговоры России и Украины в Стамбуле являются «несерьезными», и Североатлантический альянс делает ставку на продолжение военной помощи Киеву. По словам Рютте, НАТО намерен обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, писала «Лента.ру». Слова генсека альянса прозвучали на Публичном форуме перед саммитом НАТО. 24 июня в Гааге открылся двухдневный саммит НАТО.

Также Рютте призвал страны НАТО в массовом порядке инвестировать в расширение производства оружия на территории Украины, «чтобы подготовить Украину» к так называемым «серьезным переговорам», передавал ТАСС.

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