НАТО продолжает навязывать Украине войну до последнего украинца. Они говорят о возможности переговоров то с позиции силы, то с сильных позиций Украины, когда она будет совершать очередные террористические акции, если она будет громить Вооруженные силы России, тогда они могут вести переговоры. В противном случае эти переговоры не устраивают Европу.