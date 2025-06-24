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Выборы пройдут в сентябре в 14 муниципалитетах Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба избиркома Нижегородской области, в муниципалитетах региона стартовала выборная кампания в представительные органы местного самоуправления.

Период назначения муниципальных избирательных кампаний, приуроченных к Единому дню голосования — 14 сентября 2025 года начался с 16 июня.

По состоянию на 23 июня основные выборы назначены в восьми муниципальных образованиях:

— Совета депутатов Богородского муниципального округа II созыва;

— Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа II созыва;

— Совета депутатов Дивеевского муниципального округа II созыва.

— Совета депутатов Ковернинского муниципального округа II созыва;

— Совета депутатов Лысковского муниципального округа II созыва;

— Совета депутатов Починковского муниципального округа II созыва.

— Совета депутатов Уренского муниципального округа II созыва.

— Совета депутатов муниципального округа город Чкаловск III созыва.

В шести муниципалитетах пройдут довыборы:

— депутата Совета депутатов Большеболдинского муниципального округа I созыва по одномандатному избирательному округу № 12;

— депутата Совета депутатов Варнавинского муниципального округа по избирательному округу № 8;

— депутата Совета депутатов Воскресенского муниципального округа I созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

— депутата Совета депутатов Дальнеконстантиновского муниципального округа I созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

— депутата Совета депутатов Тонкинского муниципального округа I созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

— депутатов Совета депутатов муниципального округа город Шахунья III созыва по одномандатным избирательным округам №№ 11, 18, 26.

Ранее сообщалось, что Кстовский район исключён из перечня муниципалитетов Нижегородской области и включён в Нижегородский одномандатный округ по выборам в Госдуму РФ.