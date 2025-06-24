В Волгоградской области не хотят растягивать осенние выборы на 3 дня

— Голосование в течение двух дней позволит более эффективно организовать голосование на дому для тех, кто не имеет возможности проголосовать на избирательном участке, в том числе в населенных пунктах, удаленных от помещения для голосования. Вместе с тем, с учетом количества избирателей, имеющих право принять участие в предстоящих выборах, необходимости в проведении голосования в течение трех дней нет. Среднее число избирателей на одну УИК составляет менее 900 человек, — уточнили по итогам прошедшего мероприятия в ИКВО.