В Иране объяснили, являются ли удары по Катару объявлением войны

Пезешкиан обратился к эмиру и гражданам Катара с заверением, что ракетный удар по базе с американским контингентом 23 июня является «реакцией на участие США в военной агрессии сионистского режима». Президент Ирана подчеркнул, что таким образом Республика не намеревалась инициировать противостояние с эмиратом.