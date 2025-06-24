В Иране объяснили, являются ли удары по Катару объявлением войны

Пезешкиан обратился к эмиру и гражданам Катара с заверением, что ракетный удар по базе с американским контингентом 23 июня является «реакцией на участие США в военной агрессии сионистского режима». Президент Ирана подчеркнул, что таким образом Республика не намеревалась инициировать противостояние с эмиратом.
23 июня Тегеран ударил по американским авиабазам в Катаре и Ираке. На территории эмирата целью иранских вооруженных сил стала авиабаза Аль-Удейд. Тегеран атаковал ее шестью ракетами. Перед бомбардировкой Иран сообщил о проведении операции катарским властям и заверил, что стремится сохранить с Дохой дружеские связи.
22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.