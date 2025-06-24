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В Иране объяснили, являются ли удары по Катару объявлением войны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан разъяснил по телефону эмиру Катара Тамиму ибн Хамаду Аль Тани позицию Исламской республики по отношению к эмирату. По словам иранского политика, атака по базе с американскими солдатами на катарской территории не является объявлением войны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О телефонных переговорах глав двух государств на Ближнем Востоке сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеканал IRIB.

Пезешкиан обратился к эмиру и гражданам Катара с заверением, что ракетный удар по базе с американским контингентом 23 июня является «реакцией на участие США в военной агрессии сионистского режима». Президент Ирана подчеркнул, что таким образом Республика не намеревалась инициировать противостояние с эмиратом.

23 июня Тегеран ударил по американским авиабазам в Катаре и Ираке. На территории эмирата целью иранских вооруженных сил стала авиабаза Аль-Удейд. Тегеран атаковал ее шестью ракетами. Перед бомбардировкой Иран сообщил о проведении операции катарским властям и заверил, что стремится сохранить с Дохой дружеские связи.

В Пентагоне позднее сообщили, что в результате иранской атаки на катарскую базу никто не пострадал.

22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.