Виталий Хоценко обсудил с послом Узбекистана расширение сотрудничества

Также Виталий Хоценко напомнил о визите омской делегации в Бухарскую область, где прошли переговоры с нефтеперерабатывающим заводом и агропромышленным кластером, а также участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и Форуме регионов СНГ. Были достигнуты важные договорённости по развитию связей с Бухарской, Навоийской, Ферганской и Ташкентской областями, а также с рядом ведущих узбекских компаний.