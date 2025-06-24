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Виталий Хоценко обсудил с послом Узбекистана расширение сотрудничества

Губернатор Омской области и посол Узбекистана обсудили перспективы дальнейшего развития деловых связей и подписали меморандумы о сотрудничестве.

Источник: Om1 Омск

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко с чрезвычайным и полномочным послом республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. В ходе переговоров обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в апреле текущего года во время визита узбекистанской делегации в Омскую область, а также перспективы дальнейшего расширения взаимодействия с регионами Узбекистана.

Виталий Хоценко отметил положительную динамику сотрудничества с республикой Узбекистан, которое охватывает всё больше направлений. Губернатор подчеркнул, что, как отметил президент России Владимир Путин, Узбекистан является надёжным союзником и стратегическим партнёром для России.

«Наше сотрудничество с Узбекистаном продолжает развиваться успешно. В прошлом году товарооборот между Омской областью и Узбекистаном увеличился более чем на 40%, что свидетельствует о взаимном стремлении укреплять деловые связи. Визит вашей делегации в апреле дал новый импульс нашему сотрудничеству, а также продуктивно прошли переговоры в Узбекистане», — сказал губернатор Омской области.

Также Виталий Хоценко напомнил о визите омской делегации в Бухарскую область, где прошли переговоры с нефтеперерабатывающим заводом и агропромышленным кластером, а также участие в международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» и Форуме регионов СНГ. Были достигнуты важные договорённости по развитию связей с Бухарской, Навоийской, Ферганской и Ташкентской областями, а также с рядом ведущих узбекских компаний.

В частности, Омский завод инновационных технологий представил свою продукцию, прошли переговоры с Бухарским НПЗ о модернизации паровой котельной, а с холдингом «Артель» были достигнуты предварительные договорённости о поставках оборудования. Также компания Veolia Energy Tashkent выразила интерес к омским проектам.

В результате встречи был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве. Виталий Хоценко выразил уверенность, что совместные усилия позволят добиться значимых результатов на благо обоих народов.

Стороны договорились продолжить регулярный обмен визитами, презентациями инвестиционного потенциала, а также активизировать сотрудничество в таких сферах, как нефтехимия и агропромышленный комплекс. В дальнейшем планируется задействовать цифровые кооперационные платформы для продвижения продукции и обмена информацией о возможностях промышленной кооперации.