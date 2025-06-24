Выпускники самарского вуза ФСИН встретились с президентом России в Кремле

«Конечно, для нас это большая честь. И сделали для этого многое — учились на отлично, несмотря на трудности. Хоть и времени свободного, в отличие от гражданских студентов — ведь, мы же еще и служим, было очень мало, занимались общественной деятельностью, выступали на самых разных конкурсах и соревнованиях. И не просто так, а побеждали и занимали призовые места. Но мы, конечно, понимаем, что без усилий наших командиров и преподавателей ничего бы этого не было — ни поездки в Кремль, ни “красного” диплома и медали “За отличие в учебе”. Так что, мы перед президентом и главнокомандующим в первую очередь представляли наш родной Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область», — считает Эльдар Саинов.