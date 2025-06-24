Трамп заявил, что хочет заключить «сделку с Россией»

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: “Могу я помочь вам с Ираном?” Я ответил: “Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами”. И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», — ответил Трамп.