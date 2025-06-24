По мнению диппредставительства, это демонстрирует общественный запрос в молдавском обществе на необходимость учета национальных интересов вместо следования навязанным извне установкам.
Россия приветствует такой здравый подход и поддерживает желание государств самостоятельно определять свое будущее с учетом их традиций и цивилизационных особенностей.
Там также подчеркнули, что российская сторона неукоснительно соблюдает положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года, не вмешивается во внутренние дела Молдовы, уважает ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность.
Следование этим принципам, закрепленным в Конституции республики, отказ от курса на конфронтацию с Россией является залогом стабильности и процветания Молдавии, добрососедских отношений и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.