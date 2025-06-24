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Посольство РФ: граждане Молдовы стремятся отстаивать свое право на суверенное развитие

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Граждане Молдовы в своем большинстве стремятся отстаивать свое право на суверенное развитие. Об этом заявили в посольстве России в Кишиневе, отметив активный общественный отклик на 35-ю годовщину провозглашения суверенитета республики, которую отмечали в понедельник.

Источник: Sputnik.md

По мнению диппредставительства, это демонстрирует общественный запрос в молдавском обществе на необходимость учета национальных интересов вместо следования навязанным извне установкам.

Россия приветствует такой здравый подход и поддерживает желание государств самостоятельно определять свое будущее с учетом их традиций и цивилизационных особенностей.

заявили в посольстве

Там также подчеркнули, что российская сторона неукоснительно соблюдает положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года, не вмешивается во внутренние дела Молдовы, уважает ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность.

Следование этим принципам, закрепленным в Конституции республики, отказ от курса на конфронтацию с Россией является залогом стабильности и процветания Молдавии, добрососедских отношений и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

говорится в заявлении российского посольства