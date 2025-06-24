Politico: Европе все труднее находить общий язык с администрацией Трампа

Как утверждается в статье, отношения между Брюсселем и Вашингтоном остаются такими же плохими, как и прежде — от позиции президента США Дональда Трампа по России до бессмысленной торговой сделки с Великобританией, по условиям которой страна по-прежнему должна платить 10%-ные торговые пошлины.
Вместо этого британцам и европейцам, на его взгляд, нужно меньше говорить и больше действовать, не дожидаясь стратегических указаний из Вашингтона и не мучаясь из-за возможной реакции Трампа.
Разногласий между Вашингтоном и Брюсселем много: министр обороны США Пит Хегсет отказался подтвердить приверженность США статье 5 НАТО (о коллективной самообороне и коллективных действиях в случае нападения на одну из стран альянса. — Прим. ред.), планируемое вторжение США в Гренландию, споры по поводу увеличения расходов на оборону до 5% ВВП.
При умелой дипломатии начавшийся саммит НАТО, возможно, и не обернется полным конфузом, но это не изменит того факта, что Североатлантический альянс как сообщество, разделяющее общую стратегическую перспективу, практически дышит на ладан, отмечает Рохац. Хотя увеличение европейскими членами НАТО расходов на оборону делает их совместные военные возможности впечатляющими, планируемый вывод американских войск из Европы неизбежно бросит тень на ход саммита, предупреждает он.
Кроме того, есть еще и Украина. Истек двухнедельный срок, который Трамп отвел для оценки готовности России конструктивно участвовать в мирных переговорах. Между тем «коалиция желающих» топчется в сторонке, ожидая, когда Вашингтон сделает первый шаг, отмечает Рохац. На его взгляд, российская риторика указывает на то, что курс направлен на нормализацию американо-российских отношений, а не на принятие законопроекта о введении торгового эмбарго в отношении стран, покупающих российскую нефть.
По его мнению, лучший способ противостоять прихотям Трампа — проявить стоицизм и решительность и следовать изречению Теодора Рузвельта о том, что нужно «говорить тихо, но всегда иметь при себе большую дубинку».