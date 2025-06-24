Politico: Европе все труднее находить общий язык с администрацией Трампа

Кроме того, есть еще и Украина. Истек двухнедельный срок, который Трамп отвел для оценки готовности России конструктивно участвовать в мирных переговорах. Между тем «коалиция желающих» топчется в сторонке, ожидая, когда Вашингтон сделает первый шаг, отмечает Рохац. На его взгляд, российская риторика указывает на то, что курс направлен на нормализацию американо-российских отношений, а не на принятие законопроекта о введении торгового эмбарго в отношении стран, покупающих российскую нефть.