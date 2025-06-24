Мерц заявил об ошибке, что в Европе не слушали Прибалтику

24 июня в Гааге открывается двухдневный саммит НАТО. Там союзникам предстоит согласовать повышение оборонных расходов до 5% от национальных ВВП с нынешних 2%. Этот вопрос неоднократно поднимал президент США Дональд Трамп, отмечая, что Европа должна взять на себя ответственность за безопасность континента. При этом на данный момент только две трети членов НАТО тратят около 2% ВВП на военные нужды. На этом фоне генсек альянса Марк Рютте предложил «хитрый план»: повысить траты стран на общие оборонные нужды до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделять на развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях (мосты, железнодорожные пути и порты).