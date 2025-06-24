Израиль решил прекратить удары по Ирану после беседы Нетаньяху и Трампа

Израиль и Иран обменивались ударами с 13 июня. Ночью Трамп объявил о перемирии после атаки Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Израиль впоследствии обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и нанес новые удары по его территории. Трамп со своей стороны заверял, что Израиль не собирается наносить удары по Ирану. Он сказал журналистам, что «не знает, что они, черт подери, делают!», и пообещал посмотреть, сможет ли он это остановить.