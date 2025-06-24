Молдова должна открыть на выборах больше избирательных участков за рубежом — МИД

Напомним, на выборах президента и референдуме осенью 2024 года Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. При этом МИД Молдовы, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в России, сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве. Всего же на президентских выборах Молдова организовала работу 234 избирательных участков за рубежом.