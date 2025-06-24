Молдова должна открыть на выборах больше избирательных участков за рубежом — МИД

Скорее всего избирательных участков будет больше, я не готов озвучивать конкретные цифры, но факт, что их должно быть больше, учитывая то рекордное участие, которое мы видели на президентских выборах и референдуме.
В ходе программы он также отметил, что в России проживает многочисленная диаспора молдаван, при этом министр не говорил об увеличении количества избирательных участков на территории в РФ на предстоящих в сентябре парламентских выборах. Министр объяснил это проблемой с безопасностью граждан Молдовы в России.
Мы должны исходить из безопасности наших граждан, как избирателей, так и тех, кто организует избирательный процесс.
Напомним, на выборах президента и референдуме осенью 2024 года Центризбирком Молдовы принял решение втрое сократить в России количество участков для голосования, оставив всего пять, тогда как на выборах в 2020 году их было 17. При этом МИД Молдовы, сославшись на невозможность обеспечить безопасность своих сотрудников в России, сообщил, что работать будут всего два избирательных пункта на территории посольства республики в Москве. Всего же на президентских выборах Молдова организовала работу 234 избирательных участков за рубежом.
Также в прошлом году впервые в тестовом режиме было организовано голосование по почте в шести странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Россия, где проживает значительная часть молдавских граждан, в проект голосования по почте включена не была.
В этом году Молдова расширила список стран, в которых будет реализован такой вид голосования. Перечень пополнят Япония и Австралия, а также, по предложению правительства, Южная Корея и Новая Зеландия. Российскую Федерацию снова в список не включили.