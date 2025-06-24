Bloomberg: НАТО может не пережить второй срок Трампа

«Президент Трамп поднял давний американский скепсис в отношении НАТО на принципиально новый уровень», — говорится в материале профессора Хэла Брендса. Он отмечает, что тревога в альянсе усилилась после оскорбительной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая сопровождалась резким охлаждением отношений с европейскими союзниками.
По оценке издания, НАТО уже сталкивалось с расколами — из-за кризиса вокруг Суэцкого канала, войны в Ираке и отказа Франции от участия в военном командовании. Однако сегодняшняя ситуация — самая близкая к распаду за всю 75-летнюю историю альянса.
«Сейчас на НАТО обрушились сразу четыре кризиса: безопасности — из-за войны в Украине, подготовки — из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов — из-за поворота США к Азии, и кризис доверия — усугубленный действиями Трампа», — пишет Bloomberg.
При этом сам Трамп может разрушить альянс, не выходя из него формально — достаточно разрушить доверие, сократить присутствие США в Европе и подорвать стратегическую связность. Такой сценарий, по мнению авторов, приведет к ослаблению Европы, росту авторитарных сил и риску новых вооруженных конфликтов на континенте.
Тем не менее, как отмечает агентство, остается и более позитивный вариант: переформатирование трансатлантического союза на новых условиях. Европейцы наращивают оборонные расходы, США сохраняют ядерный щит и военную логистику, а сам альянс переосмысливает свои задачи в XXI веке.
«Главный вопрос ближайших лет — согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО, при всех его трудностях, по-прежнему жизненно необходимо — и для мира, и для самих Соединенных Штатов», — подводит итог Bloomberg.