Токаев наградил работников СМИ

«Испытанию на прочность подвергается глобальная система безопасности. Нарастает противостояние сверхдержав, в ряде регионов обострились вооруженные конфликты. На международной арене происходят сложнейшие, не имевшие прецедентов процессы, нуждающиеся в глубоком осмыслении. По сути, происходит смещение понятий, связанных с международным правом. Культивируется право сильного. Беспрецедентные вызовы для всего человечества выдвигает глобальная цифровая трансформация. Мир вступает в совершенно новую эпоху, в которой технологии искусственного интеллекта становятся одним из ключевых факторов успеха государств. Нам нельзя недооценивать масштаб надвигающихся фундаментальных сдвигов. Чтобы не остаться на обочине прогресса, мы должны придать мощный импульс внедрению инноваций во всех сферах. Этому придается важнейшее значение и мной как Президентом. Грядущее повсеместное распространение искусственного интеллекта предъявляет абсолютно новые требования ко всем профессиям и к вашей профессии тоже. Все больше экспертов говорят о скорой замене людей алгоритмами. Однако для настоящей журналистики предстоящие изменения, напротив, открывают новые возможности, поистине бескрайние горизонты. Новейшие нейросети уже стали полезным инструментом для поиска и анализа информации, создания уникального и востребованного медиапродукта. Вы, отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу. Убежден, что вы в полной мере сможете использовать возможности новой технологической волны. Сегодня в Казахстане созданы все условия для поступательного развития медиаотрасли, в том числе и блогосферы. Теперь особенно важно, чтобы каждый из вас осознавал свою высокую ответственность за объективное освещение событий и процессов», — отметил Токаев.