Как прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана в Монголии — фото

Шавката Мирзиёева с супругой встретили Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой.
На площади Сухэ-Батора в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран.
Главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
По завершении церемонии президент Узбекистана оставил запись в Книге почетных гостей в Государственном дворце Монголии.
После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.
Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха