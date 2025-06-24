Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как прошла церемония официальной встречи президента Узбекистана в Монголии — фото

ТАШКЕНТ, 24 июня — Sputnik. Состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Монголии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Шавката Мирзиёева с супругой встретили Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с супругой.

На площади Сухэ-Батора в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран.

говорится в сообщении

Главы государств обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

По завершении церемонии президент Узбекистана оставил запись в Книге почетных гостей в Государственном дворце Монголии.

После совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха 24—25 июня находится в этой стране с государственным визитом.