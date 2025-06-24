Мэр Кудрявцев: дорожный ремонт в Новосибирске многократно ускорился

По данным Максима Кудрявцева, на прошлой неделе ямочный ремонт сделали на площади свыше пяти тысяч «квадратов», с начала года — уже почти 48 тысяч «квадратов». По муниципальной программе ремонта дорог из 21 объекта в городе восемь завершены, десять в работе, ждут своей очереди три.