Мэр Кудрявцев: дорожный ремонт в Новосибирске многократно ускорился

Сегодня в правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание. Глава Новосибирска Максим Кудрявцев заявил на нем о значительном ускорении работ по ремонту городских дорог. С его слов, теперь дорожники за недели делают тот объем работы, на который ранее уходили месяцы.
«Дорожно-ремонтные работы в городе ускорились в четыре раза. Мы идем хорошими темпами: то, что раньше делали за три месяца, теперь делается за три недели», — рассказал градоначальник.
По данным Максима Кудрявцева, на прошлой неделе ямочный ремонт сделали на площади свыше пяти тысяч «квадратов», с начала года — уже почти 48 тысяч «квадратов». По муниципальной программе ремонта дорог из 21 объекта в городе восемь завершены, десять в работе, ждут своей очереди три.