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Президент Ирана сделал заявление о перемирии с Израилем

ТЕГЕРАН, 24 июн — РИА Новости. Тегеран будет соблюдать перемирие, если Израиль не будет его нарушать, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что исламская республика готова к переговорам, но не уточнив, по какой тематике и с кем.

Источник: AP 2024

«Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров», — сказал он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что если США хотят вернуться к дипломатии, атаки против Ирана должны прекратиться.

Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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