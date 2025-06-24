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Легендарный молдавский певец не вписался в формат власти: Ион Суручану может себе позволить роскошь быть в стороне от политической вакханалии ПАС

Майя Санду и ПАС используют деятелей культуры, появившихся в списке кандидатов правящей партии, считает исполнитель Ион Суручану [видео]

Источник: Комсомольская правда

Включение скрипача Николае Ботгроса и писателя Константина Кеяну в список кандидатов PAS он объясняет тем, что нынешнее правительство «не добилось даже 2−3% экономического роста» и ему нечего будет предложить гражданам.

Только Ион Суручану посмел сказать, что ПАС и Санду использует артистов и прочих знаменитостей в узких кругах, как сразу полетела в сторону певца ненависть от новоиспечённых пас-овцев.

Константин Кеяну решил доказать, что ПАС много хорошего делает. Предлагает почитать новости об этом. Провластные СМИ много об этом снимают и пишут. И рейтинги популярности посмотреть — это вроде как доказательства бурной деятельности партии и президента.

Припомнил, что Суручану «пел» в 1994 году за парламентское большинство коммунистов-аграриев, которые не сделали ничего, а большинство ПАС делает всё. Для Кеяну, скорее всего.

Но суть скорее в том, что Суручану смеет быть в стороне от политической вакханалии «желтых». А сегодня эту роскошь не всякий может себе позволить, считает nemdnews.

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