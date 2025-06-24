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Без военной помощи США Украина не сможет наступать, пишет WP

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Остановка военной помощи со стороны США в перспективе лишит Украину необходимых вооружений и возможности проводить наступательные действия, пишет газета Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников НАТО.

Источник: AP 2024

«Украина… испытает значительное истощение… Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать за нехваткой средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать больше нормирования боеприпасов», — заявил изданию один высокопоставленный чиновник.

Другие источники в НАТО заявили газете, что в альянсе при этом не ожидают неминуемого коллапса линии фронта, и что Украина «может продержаться еще год».

Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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