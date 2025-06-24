Bloomberg: Эрдоган на саммите НАТО рассчитывает на перезагрузку отношений с США

По данным издания, их встреча состоится вечером во вторник. Отношения между двумя странами обострились после решения Турции приобрести российскую систему противоракетной обороны С-400, что побудило США запретить Анкаре закупать истребители F-35. Кроме того, ухудшению отношений способствовала поддержка США сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как угрозу.
Как утверждают источники, Эрдоган попытается убедить Трампа снять запрет на покупку американских истребителей (Анкара хочет приобрести 40 самолетов F-35 и 40 — F-16) и даст гарантии того, что Турция будет использовать российскую ПРО С-400 контролируемым образом.
Отдельно Анкара, согласно статье, запросит разрешение на приобретение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, которые она использует в истребителях американского производства, турецких двухмоторных военных самолетах Kaan и учебно-тренировочных самолетах Hurjet.
Также, по словам источников, Эрдоган намерен обсудить с Трампом интеграцию поддерживаемого США сирийского курдского ополчения в новую сирийскую армию и попросить американского президента сдерживать Израиль в регионе. Турецкий лидер хочет выразить несогласие с любыми действиями Израиля по созданию постоянной военной базы в Сирии.