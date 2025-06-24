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Bloomberg: Эрдоган на саммите НАТО рассчитывает на перезагрузку отношений с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге и попытаться «перевернуть страницу» в напряженных отношениях между двумя странами, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, их встреча состоится вечером во вторник. Отношения между двумя странами обострились после решения Турции приобрести российскую систему противоракетной обороны С-400, что побудило США запретить Анкаре закупать истребители F-35. Кроме того, ухудшению отношений способствовала поддержка США сирийского курдского ополчения, которое Турция рассматривает как угрозу.

Как утверждают источники, Эрдоган попытается убедить Трампа снять запрет на покупку американских истребителей (Анкара хочет приобрести 40 самолетов F-35 и 40 — F-16) и даст гарантии того, что Турция будет использовать российскую ПРО С-400 контролируемым образом.

Отдельно Анкара, согласно статье, запросит разрешение на приобретение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, которые она использует в истребителях американского производства, турецких двухмоторных военных самолетах Kaan и учебно-тренировочных самолетах Hurjet.

Также, по словам источников, Эрдоган намерен обсудить с Трампом интеграцию поддерживаемого США сирийского курдского ополчения в новую сирийскую армию и попросить американского президента сдерживать Израиль в регионе. Турецкий лидер хочет выразить несогласие с любыми действиями Израиля по созданию постоянной военной базы в Сирии.

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