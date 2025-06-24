Вучич заявил, что ему угрожают за отказ экспортировать оружие

«Министерство обороны поняло мое распоряжение, но в этом процессе участвуют пять учреждений, и теперь Совет национальной безопасности направил приказ министерству торговли, которое последним подписывает документы, что боеприпасы больше не должны покидать страну. Это для нас серьезная проблема, так как с прошлой ночи я подвергаюсь сильному давлению как изнутри, так и извне», — заявил глава государства журналистам.
Он подчеркнул, что в дальнейшем экспорт вооружения будет возможен исключительно по решению Совета национальной безопасности. «В дальнейшем, только по решению Совета национальной безопасности — причем это будет абсолютно прозрачно, абсолютно публично — мы сможем продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране. Сейчас у нас есть договоренности только с Кипром, они нам — вертолеты, мы им — “Норы” (артиллерийские системы), и с Азербайджаном. Но эти поставки остаются строго на территории этих стран, никуда далее они не направляются», — указал Вучич.
Президент также сообщил, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности. «Поскольку я сказал, что нельзя, то получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, потому что людям надо получать зарплаты и жить от всего этого», — подчеркнул он.
По словам сербского лидера, все контракты теперь будут пересматриваться, а страна введет систему допуска покупателей. «Мы создадим так называемые черные, серые и белые списки. Вот увидите, как вырастет нервозность у тех, кто молчал, получал деньги и думал, что во всем можно обвинить Вучича. Хорошо, теперь не будем экспортировать, но тогда и денег не будет, и те, кто вчера обвинял меня в поставках, завтра начнут жаловаться, что нет зарплат», — отметил он.
Президент также обвинил оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, а о Сербии никто не думает. Главное сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская», — заявил президент. — Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны".
Ранее Министерство обороны Сербии официально подтвердило решение о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных в республике. Как указали в ведомстве, мера вводится по указанию президента и предполагает обязательное одобрение Совета национальной безопасности для всех будущих поставок.
Вучич ранее заявлял, что республика полностью прекратила экспорт боеприпасов и вся производимая продукция теперь направляется исключительно на внутренние нужды армии. Экспорт, по его словам, будет возможен только в исключительных случаях и на основании специальных решений.
Сербский оружейный вопрос
23 июня пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в связи с поставками сербских боеприпасов на Украину заявило, что Белград прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для ВСУ. Как сообщили в СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, «отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки». Это позволяет Киеву в дальнейшем «формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств, указывается в сообщении. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, отметили в СВР.
«При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России», — подчеркнули в Службе внешней разведки.
Согласно полученным данным, за последнее время завод «Крушик» из сербского города Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.