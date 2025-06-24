Вучич заявил, что ему угрожают за отказ экспортировать оружие

По словам сербского лидера, все контракты теперь будут пересматриваться, а страна введет систему допуска покупателей. «Мы создадим так называемые черные, серые и белые списки. Вот увидите, как вырастет нервозность у тех, кто молчал, получал деньги и думал, что во всем можно обвинить Вучича. Хорошо, теперь не будем экспортировать, но тогда и денег не будет, и те, кто вчера обвинял меня в поставках, завтра начнут жаловаться, что нет зарплат», — отметил он.