Лица без гражданства смогут участвовать в СВО

В апреле законопроект, предусматривающий поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», был внесен в Госдуму. После принятия в первом чтении инициатива была доработана: согласно внесенным изменениям лица без гражданства и иностранцы могут подписать контракт до окончания периода мобилизации. Также это станет возможным во время действия военного положения.