Лица без гражданства смогут участвовать в СВО

В апреле законопроект, предусматривающий поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», был внесен в Госдуму. После принятия в первом чтении инициатива была доработана: согласно внесенным изменениям лица без гражданства и иностранцы могут подписать контракт до окончания периода мобилизации. Также это станет возможным во время действия военного положения.
Как указано в пояснительной записке, вступление в силу закона после официальной публикации требуется «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ». Законопроект вступит в силу после подписания президентом России, пишут «Ведомости».
Также 24 июня Государственная Дума одобрила законопроект, предусматривающий увеличение штрафных санкций за нарушение правил воинского учета. Согласно принятым поправкам, размер штрафа за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства на срок более 3 месяцев будет увеличен до 20 тыс. рублей. Сейчас он составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.