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Лица без гражданства смогут участвовать в СВО

Госдума одобрила закон, разрешающий лицам без гражданства проходить службу по контракту в российской армии. Соответствующий законопроект принят во втором и третьем чтениях, его текст опубликован в официальной базе документов нижней палаты парламента.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В апреле законопроект, предусматривающий поправки в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих», был внесен в Госдуму. После принятия в первом чтении инициатива была доработана: согласно внесенным изменениям лица без гражданства и иностранцы могут подписать контракт до окончания периода мобилизации. Также это станет возможным во время действия военного положения.

Как указано в пояснительной записке, вступление в силу закона после официальной публикации требуется «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ». Законопроект вступит в силу после подписания президентом России, пишут «Ведомости».

RTVI со ссылкой на Минюст сообщает, что на территории России проживает порядка 4 тыс. лиц без гражданства. С началом действия закона эта категория граждан сможет заключать контракты на военную службу, а также получит равные права с другими военнослужащими.

Также 24 июня Государственная Дума одобрила законопроект, предусматривающий увеличение штрафных санкций за нарушение правил воинского учета. Согласно принятым поправкам, размер штрафа за несвоевременное уведомление военкомата о смене места жительства на срок более 3 месяцев будет увеличен до 20 тыс. рублей. Сейчас он составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.