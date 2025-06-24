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На Западе сделали неожиданное заявление о конфронтации с Россией

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Прямого столкновения с Россией удалось избежать, поскольку членство Украины в НАТО отсутствует на повестке дня Североатлантического альянса, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

Источник: Reuters

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх», — написал он.

Во вторник Владимир Зеленский признал, что вступление его страны в альянс в настоящее время невозможно.

AFP со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.

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