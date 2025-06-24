Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times

Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.
«Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий, поскольку западный альянс делает все возможное, чтобы избежать конфронтации с президентом Трампом», — пишет издание.
В частности сообщается, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.