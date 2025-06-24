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Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории, пишет Times

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Саммит НАТО в Гааге этого года станем самым коротким в плане личных переговоров его участников и самым дорогостоящим в истории, поскольку его центральное событие, сессия лидеров стран НАТО, будет стоить более миллиона евро за одну минуту, пишет газета Times.

Источник: AP 2024

Саммит НАТО пройдет во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Кабмин Нидерландов отмечал, что 27 тысяч сотрудников полиции и 5 тысяч военных будут обеспечивать безопасность в городе в ходе проведения мероприятия.

«Это будет самый короткий саммит НАТО с точки зрения личных переговоров, а также самый дорогостоящий, поскольку западный альянс делает все возможное, чтобы избежать конфронтации с президентом Трампом», — пишет издание.

В частности сообщается, что текущий саммит сосредоточен на одной сессии лидеров НАТО, которая должна продлиться два с половиной часа. Стоимость встречи составляет 183 миллионов евро, или более миллиона в минуту. Издание подсчитало, что встреча обойдется в чуть более 10 евро на каждого гражданина Нидерландов.

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