Только объединённое общество сможет противостоять ЛГБТ*-диктату — Цырдя

Как показал недавно проведенный в Молдове марш ЛГБТ*, полиция применяет силовые методы не только против тех, кто поддерживает традиционные ценности, но и против людей, которые имеют законное право проводить семейные акции. А значит, власти игнорируют мнение 90−95% населения, которое выступает против ЛГБТ*-повестки. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
PAS крайне агрессивно продвигает ЛГБТ*-повестку. Принятие Стамбульской конвенции прошло практически незаметно, однако она заложила правовую основу для внедрения в общество понятий третьего пола, трансгендерности и расширенного понимания насилия — в том числе как реакции на анекдоты или взгляды. Все это подкрепляется активностью сетей, финансируемых Фондом Сороса и поддерживаемых западными посольствами.
Для борьбы с этим процессом, по словам политика, необходимо объединить усилия церкви и гражданского общества. Он предложил разработать целостную культурную стратегию, которая бы вовлекала как можно больше людей в защиту традиционных семейных ценностей.
Мы должны не просто проводить марши, а создать реальное культурное движение, которое бы имело долгосрочный эффект. Это должна быть мощная общественная инициатива, поддерживаемая всей страной".
Напомним, марш сторонников ЛГБТ* в Кишиневе, проведение которого ранее не одобрила администрация молдавской столицы, обернулся столкновениями с полицией. Причем инцидент произошел с участниками Марша семьи, который проводился в тот же день в противовес ЛГБТ*-шествию. Полиция блокировала участников Марша семьи — священников и обычных людей, многие из которых пришли на акцию с детьми, — на одной из улиц, чтобы два шествия не пересеклись.
При этом полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейский толкнул мужчину с ребенком, из-за чего мальчик едва не упал на асфальт. Также правоохранители применили силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.