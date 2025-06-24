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Только объединённое общество сможет противостоять ЛГБТ*-диктату — Цырдя

Политик считает, что единственным эффективным способом противостоять ЛГБТ-пропаганде, которую активно поддерживают центральные власти, является объединение общества на основе традиционных ценностей.

Как показал недавно проведенный в Молдове марш ЛГБТ*, полиция применяет силовые методы не только против тех, кто поддерживает традиционные ценности, но и против людей, которые имеют законное право проводить семейные акции. А значит, власти игнорируют мнение 90−95% населения, которое выступает против ЛГБТ*-повестки. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

PAS крайне агрессивно продвигает ЛГБТ*-повестку. Принятие Стамбульской конвенции прошло практически незаметно, однако она заложила правовую основу для внедрения в общество понятий третьего пола, трансгендерности и расширенного понимания насилия — в том числе как реакции на анекдоты или взгляды. Все это подкрепляется активностью сетей, финансируемых Фондом Сороса и поддерживаемых западными посольствами.

рассказал Цырдя

Для борьбы с этим процессом, по словам политика, необходимо объединить усилия церкви и гражданского общества. Он предложил разработать целостную культурную стратегию, которая бы вовлекала как можно больше людей в защиту традиционных семейных ценностей.

Мы должны не просто проводить марши, а создать реальное культурное движение, которое бы имело долгосрочный эффект. Это должна быть мощная общественная инициатива, поддерживаемая всей страной".

подытожил депутат

Напомним, марш сторонников ЛГБТ* в Кишиневе, проведение которого ранее не одобрила администрация молдавской столицы, обернулся столкновениями с полицией. Причем инцидент произошел с участниками Марша семьи, который проводился в тот же день в противовес ЛГБТ*-шествию. Полиция блокировала участников Марша семьи — священников и обычных людей, многие из которых пришли на акцию с детьми, — на одной из улиц, чтобы два шествия не пересеклись.

При этом полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейский толкнул мужчину с ребенком, из-за чего мальчик едва не упал на асфальт. Также правоохранители применили силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.