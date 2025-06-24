Только объединённое общество сможет противостоять ЛГБТ*-диктату — Цырдя

Напомним, марш сторонников ЛГБТ* в Кишиневе, проведение которого ранее не одобрила администрация молдавской столицы, обернулся столкновениями с полицией. Причем инцидент произошел с участниками Марша семьи, который проводился в тот же день в противовес ЛГБТ*-шествию. Полиция блокировала участников Марша семьи — священников и обычных людей, многие из которых пришли на акцию с детьми, — на одной из улиц, чтобы два шествия не пересеклись.