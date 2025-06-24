Политолог Лукьянов увидел повод для давления на РФ из-за перемирия Ирана и Израиля

«Этим ребятам пора остыть. Это абсурд. Мне не понравилось многое из того, что я увидел вчера. Не понравилось, что Израиль начал атаку сразу после того, как мы заключили соглашение… и не понравилось, что ответный удар был таким жестким. Они воюют так долго и так яростно, что уже даже просто (матерное слово.— “Газета.Ru”) не понимают, что делают», — сказал журналистам американский лидер.