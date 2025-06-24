Беглов: мы готовим поколение, которое поведет за собой страну

Губернатор региона Александр Беглов в ходе заседания о результатах осуществления госпрограммы «Развитие образования в Санкт‑Петербурге» заявил, что местная система образования готовит поколение, которое поведет за собой страну. Он также подчеркнул, что с 2022 года школы и детские сады входят в эксплуатацию одновременно с жилыми домами.
«Петербург несет ответственность перед страной за развитие всех уровней образовательной системы. Наша главная задача — раскрыть потенциал и таланты каждого ребенка на всех этапах обучения и воспитания — от детского сада до высшего учебного заведения. Мы готовим поколение, которое будет обеспечивать лидерство нашей страны», — утверждает Александр Беглов.
Он также отметил, что в 2024 году в Петербурге открыли рекордное количество образовательных учреждений, среди которых 37 школ и 57 детских садов. Кроме того, в 2025 году бюджет, выделяемый на госпрограмму, вырос до 314 млрд рублей, из которых больше 26 млрд потратят на строительство и ремонт учебных заведений.
В связи с этим Петербург приступил к большой программе обновления школьных зданий, построенных в 60-е-80-е годы, а также школ, возведенных в дореволюционный период. Примерами таких реконструкций служат открытия лицея № 280 имени Лермонтова и лицея № 214, находящихся в Центральном районе. К тому же сейчас в центре продолжают реставрировать школу № 321 и Президентский физико-математический лицей № 239.
Следуя новому петербургскому стандарту, на образовательных объектах расположат бассейны, спортзалы, мастерские, а также концертные залы, медиатеки и лаборатории.
Необходимо упомянуть, что 1 сентября 2024 года город на Неве стал первым регионом России, где детские сады стали бесплатными. Это стало прецедентом в поддержке российских семей.
В рамках проекта «Все возможности детям» в 172 школах и 72 детских садах в 2025 году появятся первая в РФ комплексная программа естественно-научного образования для детей.
Александр Беглов обратил особое внимание на важность создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВС). Губернатор также потребовал продолжать восстановление детских загородных лагерей.
Для этого в 2025 году создали перечень из 18 таких учреждений, которые отправят на реконструкцию. После ПМЭФ-2025 администрация Петербурга подписала договор о строительстве нового комплекса для оздоровительного отдыха детей во Всеволожском районе.
Подчеркивается, что центр рассчитан на 565 посещений за смену и будет работать круглый год.