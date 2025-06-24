Беглов: мы готовим поколение, которое поведет за собой страну

Он также отметил, что в 2024 году в Петербурге открыли рекордное количество образовательных учреждений, среди которых 37 школ и 57 детских садов. Кроме того, в 2025 году бюджет, выделяемый на госпрограмму, вырос до 314 млрд рублей, из которых больше 26 млрд потратят на строительство и ремонт учебных заведений.